Accident foarte grav in Constanța, luni seara. Un autocar cu 40 de ucraineni a fost implicat intr-un accident major dupa ciocnirea cu un limitator de pod la Navodari. Sunt cel puțin 10 victime, potrivit anunțului autoritaților. A fost activat Planul Roșu de Intervenție.

