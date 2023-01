Stiri pe aceeasi tema

- ”La data de 13 ianuarie a.c., in jurul orei 17:26, Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a fost sesizat cu privire la faptul ca, un autocar a oprit pe calea ferata de la trecerea de nivel din zona Petricani, din cauza unor defectiuni tehnice”, a transmis, vineri, IPJ Ilfov. Sursa citata a precizat…

- Un copac a cazut, miercuri, din cauza vantului puternic, peste un autoturism aflat pe Centura Capitalei, in zona Voluntari, doi parinti si copilul lor au fost transportați la spitale din București cu rani ușoare, au transmis reprezenanții ISUBIF. Și in Sectorul 6 o tanara de 22 de ani a fost ranita,…

- Conducatorul auto care a supraviețuit accidentului a fost testat cu aparatul alcooltest, rezultatul fiind negativ. Polițiștii Serviciului Rutier Ilfov efectueaza cercetarii in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de ucidere din culpa și vatamare corporala din culpa.„La data…

- Șase elevi de clasa a II-a de la o școala din Dobroești au ajuns la spital din cauza expunerii la o lampa cu UV, pornita de invațatoare, a transmis Inspectoratul de Poliție al Județului Ilfov. „La data de 5 decembrie a.c. polițiștii orașului Pantelimon s-au sesizat din oficiu, cu privire la faptul ca,…

- Doua trenuri de marfa care transportau cereale s-au ciocnit, joi dimineata, in zona localitații Dumbraveni, din judetul Vrancea. Potrivit Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Vrancea, joi dimineata, prin apel 112, a fost sesizat faptul ca, in zona Dumbraveni, a avut loc o coliziune intre doua…

- In noaptea de marți spre miercuri, pe o strada din localitatea Vladimirescu, județul Arad, un autoturism electric-hibrid a fost cuprins de flacari. La fața locului au intervenit pompierii aradeni care au lichidat flacarile in trei ore, in contextul in care in astfel de cazuri se folosesc cantitati mari…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a primit o sesizare conform careia dintr-o autoutilitara a Postei Romane care transporta bani a disparut un sac in care se afla suma de 278.000 lei. Cel care a sesizat disparitia sacului este soferul autoutilitarei, iar principalul suspect este insotitorul…

- Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov a primit o sesizare conform careia dintr-o autoutilitara a Postei Romane care transporta bani a disparut un sac in care se afla suma de 278.000 lei. Cel care a sesizat disparitia sacului este soferul autoutilitarei, iar principalul suspect este insotitorul…