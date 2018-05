Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, luni dimineața. Traficul este oprit, luni dimineața, în jurul orei 7,10, pe DN2B Braila – Galati dupa coliziunea dintre un autoturism și un autocar. Cel puțin trei persoane au fost transportate la spital.

- Circulatia rutiera este oprita, luni dimineata, pe DN2B Braila – Galati, din cauza unui accident rutier intre un autocar si un autoturism, informeaza Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane Potrivit sursei citate, accidentul s-a produs in afara localitatii Baldovinesti, judetul…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca circulatia rutiera este oprita pe DN2B Braila ndash; Galati, in afara localitatii Baldovinesti, judetul Braila, din cauza unui accident rutier.In urma impactului intre un autocar si un autoturism, au rezultat trei victime.Traficul…

- Traficul rutier este blocat sambata dimineata pe DN7, la km 241+600 m, la intrarea in judetul Sibiu, spre Valcea, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Elena Welter. Potrivit sursei citate, circulatia masinilor a fost oprita pe un sens dupa ce "rostul…

- Doua persoane au murit si sapte au fost ranite, dupa ce masinile in care se aflau s-au ciocnit, luni, pe Drumul National 25, in judetul Galati. Traficul rutier in zona localitatii Sendreni este complet blocat.Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Galati au anuntat,…

- Un autoturism in care se afla trei persoane este blocat pe DJ 221A, intre localitatile Viziru si Bordei Verde, actionandu-se pentru scoaterea masinii din zapada, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, lt. col. Stefan Stoian, conform Agerpres.Traficul rutier…

- Traficul rutier este blocat marti dupa-amiaza pe un sens de mers al DN 2B, in judetul Braila, dupa ce un TIR a derapat si a intrat intr-un sant, remorca autotrenului ramanand pe carosabil, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). In apropiere de localitatea Silistraru, soferul autotrenului…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN2B, intre Galbinasi si Bentu in judetul Buzau , a avut loc in aceasta dimineata, in jurul orei 06.15, un accident rutier in care au fost implicate un autoturism, o autoutilitara si un tir. Accidentul s a produs pe fondul…