Un autocar în care se aflau şapte persoane s-a răsturnat pe E85. Au intervenit salvatorii Salvatorii au intervenit de urgența la locul unui accident in care a fost implicat un vehicul la bordul caruia se aflau mai multe persoane. Doua dintre acestea au ajuns la spital. Accidentul a avut loc in județul Suceava. Un autocar s-a rasturnat, joi dimineata, pe marginea drumului european E85, pe raza localitatii Rosiori din comuna […]

Sursa articol si foto: enational.ro

