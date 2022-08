Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a petrecut in aceasta dimineața pe A1 București-Pitești, la km 74. Potrivit informațiilor, un autocar inmatriculat in Turcia a fost implicat. ISU Dambovița transmite ca au fost mobilizate 4 ambulante SMURD, 3 autospeciale de intervenție și 3 ambulanțe de la SAJ Dambovița. Dupa verificarile…

- Sursa video: Adrian Hrc, Elena Cornelia Bezea Un tir s-a rasturnat in aceasta seara in afara carosabilului, pe DN 2/E 85 intre Garoafa și Focșani. La fața locului au ajuns echipaje de la Poliție și Ambulanța. Accidentul rutier a avut loc in condiții de ploaie, Vrancea aflandu-se sub Cod Galben de instabilitate…

- Un tir s-a rasturnat in aceasta seara in afara carosabilului, pe DN 2/E 85 intre Garoafa și Focșani. La fața locului au ajuns echipaje de la Poliție și Ambulanța. Accidentul rutier a avut loc in condiții de ploaie, Vrancea aflandu-se sub Cod Galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata și…

- Doua persoane, printre care și un copil de trei ani, au murit, iar alte șapte au fost ranite urma unui grav accident rutier produs luni seara in județul Vaslui, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Vaslui. Alți doi copii sunt in stare critica. Accidentul s-a produs…

- Un autocar plin cu turisti a iesit de pe partea carosabila si a intrat intr-o casa. Cel putin opt persoane au fost ranite si a fost activat Planul Rosu de Interventie. Echipele de interventie sunt la fata locului.

- Un accident rutier cu mai multe persoane ranite a avut loc marti dupa-amiaza pe DN 18, in zona comunei Moisei, fiind vorba de un autocar al carui sofer a pierdut controlul volanului si a intrat in gardul unei case, iar autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie, anunta Centrul Infotrafic din…

- Un grav accident de circulație a avut loc miercuri seara pe DN 1A, in localitatea Butimanu, din judetul Dambovita. 12 persoane au fost ranite, dupa ce un microbuz si un autoturism s-au ciocnit. In urma incidentului, autoritațile au activat Planul rosu de interventie, potrivit Agerpres . Circulatia in…