STUDIU: Motivul perioadelor extrem de reci sau foarte calde

Un studiu recent arata influenta pe care o are gravitatia altor planete asupra orbitei Pamantului in jurul Soarelui. O ipoteza mai veche a oamenilor de stiinta a fost confirmata de curand, in urma unui studiu. Cercetarea arata ca gravitatia uriasa pe care o exercita planetele Jupiter… [citeste mai departe]