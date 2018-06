Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit ISU Prahova, in urma cu putin timp, un accident rutier s a produs in in Sinaia, la Poiana Tapului.Auto iesit in afara partii carosabile. Autocar cu 46 turisti francezi. fara problemeISU intervine cu un echipaj, pentru descarcerarea soferului. Sofer inconstient.A fost declarat decedat. Avea…

- Un fost prefect al judetelor Sibiu si Neamt, Ilie Mitea, a murit in noaptea de joi spre vineri, dupa ce masina in care se afla a fost lovita de un autoturism intrat pe contrasens pentru a depasi un TIR, in judetul Valcea. In total, in accident au murit doua persoane, iar trei au fost ranite.

- In cursul zilei de azi, un accident rutier a avut loc in judetul Constanta, intre localitatile Amzacea si Comana. Un TIR si un autoturism au intrat in coliziune. In urma evenimentului rutier, soferul autoturismului a decedat. Soferul TIR ului este cetatean bulgar.La fata locului este o autospeciala…

- O persoana si-a pierdut viata, miercuri dimineata, dupa ce autoturismul pe care il conducea s-a ciocnit violent un TIR care circula din sens opus, pe DN 71Targoviste -Sinaia, in judetul Dambovita.

- O persoana a murit, iar alte sapte sunt ranite, in urma unui accident rutier intre un microbuz si un autoturism, in localitatea Sancraieni din judetul Harghita, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Trei persoane, intre care un bebelus de doua luni, au fost ranite dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit luni seara, in comuna Sinca, judetul Brasov, cu un autocar care avea 25 de pasageri, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident s-a petrecut luni dupa-amiaza, in jurul orei 15.30, pe DN1, langa Alba Iulia, in apropierea sensului giratoriu de la Santimbru. Din primele date, nu au fost persoane ranite. In evenimentul rutier a fost implicat un autocar inmatriculat in Calarasi, ce transporta turisti straini si un autoturism…

- Paisprezece persoane au murit si alte 14 au fost ranite in urma coliziunii dintre un autocar in care se afla o echipa de hochei juniori si o semiremorca, in Saskatchewan, Canada, informeaza BBC.