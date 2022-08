Un autocar cu ucraineni s-a răsturnat în Vrancea - 20 de femei și trei copii au fost preluați de ambulanțe Un grav accident a avut loc sambata dimineața pe DN 2, in localitatea Garoafa, județul Vrancea. Un autocar cu ucraineni s-a rasturnat, iar 23 de persoane ranite ușor au fost preluate de ambulanțe. Potrivit IPJ Vrancea, accidentul a avut loc sambata dimineața, in jurul orei 2.45, in localitatea Garoafa, pe DN 2. Un autocar care se deplasa pe direcția Focșani-Bacau, in care se aflau cetațeni ucraineni, s-a rasturnat in afara parții carosabile, intr-un șanț betonat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

