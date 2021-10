Stiri pe aceeasi tema

- Un accident grav a avut loc miercuri seara, pe DN 76 Oradea-Deva, in apropierea localitații Dușești, județul Bihor. Potrivit Poliției Romane, intr-o curba, un ansamblu de vehicule a acroșat un autocar in care se aflau 12 persoane. In urma coliziunii, autocarul a acroșat un alt autovehicul…

Accident grav in urma cu puțin timp. Un autocar implicat intr-un carambol. 9 persoane ranite in urma impatului Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza…

- O persoana a murit și 5 au fost ranite dupa ce doua mașini s-au ciocnit violent pe o șosea din județul Bihor.Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Crișana” al județului Bihor anunța ca accidentul s-a produs marți dupa-amiaza pe DN19 E, la ieșirea din localitatea Mișca spre Oradea.In…

- Doua persoane, de 28 de ani si 29 de ani, au murit, miercuri, dupa ce autoturismul in care se aflau s-a izbit violent de un microbuz, in judetul Iasi, Alte opt persoane au fost ranite, anunța news.ro. Accidentul s-a petrecut, miercuri seara, pe drumul european 583, intre localitatile Strunga…

- Un barbat de 31 de ani, din Germania, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Cluj – Oradea, pe un sector de drum drept, pe fondul neatenției in conducere, a patruns pe sensul opus de circulație și a intrat in coliziune frontala cu un autobuz care tracta o remorca, condus regulamentar, din sens…

- Patru autoturisme au fost implicate marti intr-un accident rutier produs la iesirea din comuna Diosig, pe DN 19, catre Oradea, in urma caruia s-au inregistrat doua victime, care primesc ajutor medical la fata locului, a declarat pentru AGERPRES reprezentanta IPJ Bihor, comisar de politie Ioana Indries.…