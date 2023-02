Un autocar cu cetățeni români s-a răsturnat în Slovenia: Trei persoane au murit In aceasta dimineața, trei romani au decedat, dupa ce autocarul cu care calatoreau s-a rasturnat in Slovenia. Ministerul de Externe anunța ca o echipa consulara a fost trimisa de urgența la locul accidentului. Accidentul a avut loc la ora 5:00, ora locala, (ora 6:00, ora Romaniei), pe o autostrada din estul țarii, in apropiere de granița cu Ungaria. Potrivit presei din Slovenia, este vorba de un autocar inmatriculat in Romania și cei mai mulți calatori de la bord ar fi cetațeni romani. Presa mai spune ca alte cel puțin 3 persoane au fost ranite și au fost duse la spital. Autocarul a parasit carosabilul… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

