Un autocar cu 54 de persoane a lovit un autocamion pe DN1

- Un autocar cu 57 de pasageri si un autocamion s-au ciocnit luni dimineata, pe DN 1, pe raza localitatii Porumbacu de Sus din judetul Sibiu. Autoritațile au activat Planul Rosu de interventie. Accident luni dimineața „Plan Roșu activat in județul Sibiu in urma unui accident rutier. Este vorba de un autocar…

- Autoritatile din judetul Salaj au activat, vineri, Planul Rosu de Interventie, in urma unui accident rutier in care au fost implicate doua masini. Sase persoane au faost ranite si primesc ingrijiri.”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN 1H Letca-Nusfalau,…

- ”Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN1 Oradea-Cluj-Napoca, in zona localitatii Negreni, judetul Cluj, a avut loc o coliziune intre un autocamion care transporta faina si un microbuz de transport persoane, soldata cu ranirea usoara a patru persoane din…

- Traficul este oprit pe DN 1 Ploiesti - Brasov, la kilometrul 123+300 de metri, pe centura Statiunii Sinaia, judetul Prahova, din cauza aluviunilor scurse pe carosabil in urma ploii torentiale, anunta Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane.Conform sursei citate, se actioneaza…

- Traficul este blocat, duminica dimineața, pe Autostrada Soarelui, pe sensul de mers catre capitala, in zona localitații Medgidia, din cauza unui accident in care au fost implicate doua autoturisme. Doua persoane sunt ranite, informeaza Mediafax. „Pe autostrada A 2 București-Constanța, la kilometrul…