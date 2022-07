Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 76 de ucraineni, intre care 29 de copii, a intrat in coliziune cu un TIR, pe drumul european E 85, in localitatea Dumbrava. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres, a declarat ca accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, iar la fata locului au fost trimise…

- Un autocar in care se aflau 76 de pasageri, intre care numerosi copiii, si care se indrepta catre Ucraina, a intrat in coliziune cu un TIR, pe drumul european 85, in judetul Bacau. Doua persoane au fost ranite, leziunile suferite nefiind grave.

- Un autocar in care se aflau 76 de ucraineni, intre care 29 de copii, a intrat in coliziune cu un TIR, pe drumul european E 85, in localitatea Dumbrava.Ce spune ISU Bacau Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres, a declarat ca accidentul s a produs in noaptea de vineri spre sambata, iar la fata locului…

- Un autocar in care se aflau 76 de ucraineni, intre care 29 de copii, a intrat in coliziune cu un TIR, pe drumul european E 85, in localitatea Dumbrava. Purtatorul de cuvant al ISU Bacau, Ema Teres, a declarat ca accidentul s-a produs in noaptea de vineri spre sambata, iar la fata locului au fost trimise…

- Un accident in care au fost implicate doua mașini a avut loc vineri pe DN 12A Onești-Miercurea Ciuc in județul Bacau. Unul dintre șoferii implicați in accident a murit. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Un accident deosebit de grav a avut loc chiar in aceasta dimineața pe DN 11, in comuna Helegiu, județul Bacau. Din nefericire, in urma impactului devastator dintre un TIR și o mașina, doua persoane s-au stins din viața și o a treia a fost grav ranita. Iata cine este raspunzator pentru intreaga tragedie!

- O femeie in varsta de 67 de ani din Salard a disparut de acasa miercuri. Maria Ioana Nagy a plecat de acasa voluntar in jurul orei 14. Femeia purta, la momentul plecarii, o geaca de culoare neagra, blugi albastri si papuci maro. Ea are o inaltime de 1,65 m, greutate de aproximativ 60 de kg, constitutie…

- Scene de-a dreptul incredibile in Bacau! Un tata și-a luat bebelușul de patru luni și celalalt copil in varsta de cinci ani, iar apoi i-a aruncat intr-un rau, totul cu intenția de a-i ucide. Din primele informații, barbatul și-ar fi amenințat soția cu acest gest necugetat dupa o discuție mai aprinsa.…