Un autocar cu 42 de ucraineni s-a răsturnat în această dimineață la Garoafa. A fost activat Planul Roșu de intervenție Un autocar care transporta 42 de ucraineni s-a rasturnat in aceasta dimineața pe raza comunei Garoafa. Imediat s-a dat alarma și a fost activat Planul Rosu de Interventie. Din primele cercetari se pare ca vinovat de producerea accidentului ar fi șoferul autocarului care ar fi adormit la volan. Asta in condițiile in care autocarul beneficia de serviciile a doi șoferi. La fața locului au fost trimise 7 ambulanțe pentru a interveni și transporta raniții la spital. In urma accidentului au fost inregistrate 23 de victime (20 de femei și 3 copii), majoritatea cu contuzii și fracturi, care au fost transportate… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Planul Rosu de Interventie a fost activat, sambata dimineata, dupa ce un autocar cu ucraineni s-a rasturnat pe E 85, la intrare in comuna Garoafa. Accidentul s-a petrecut in jurul orei 02.45, in autocarul care venea din Turcia si se indrepta spre Ucraina aflandu-se mame si copii ucraineni. “Polițiștii…

- Planul Rosu de Interventie a fost activat, sambata dimineata, dupa ce un autocar cu ucraineni s-a rasturnat pe E 85, la intrare in comuna Garoafa, potrivit prefectului judetului Vrancea, Nicusor Halici. Nicușor Halici: ”Un autocar cu 43 de pasageri la bord s-a rasturnat in afara parții carosabile a…

- PLANUL ROȘU de intervenție a fost activat in Vrancea dupa ce un autocar inmatriculat in Ucraina s-a rasturnat pe drumul european 85, in localitatea Garoafa. La fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție din cadrul SAJ Vrancea, ISU Vrancea și Poliție. In urma accidentului doua…

- Un barbat grav ranit a ajuns aseara la UPU Focșani. Cu rana deschisa la cap, coloana și coaste fracturate, barbatului i-a fost acordat primul ajutor și apoi a fost transferat la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București. Victima este un galațean de 42 de ani. El a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe…

- Un barbat grav ranit a ajuns aseara, in jurul orei 22.40 la UPU Focșani. Cu rana deschisa la cap, coloana și coaste fracturate, barbatul a fost transferat la Spitalul „Bagdasar-Arseni” din București. Victima este un galațean de 42 de ani. El a ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean…

- Doua cabinete medicale destinate refugiaților vor fi deschise in Capitala Foto: radiocluj.ro RADIO ROMÂNIA ACTUALITAȚI - Doua cabinete destinate refugiaților, unul de asistența medicala primara, celalalt pentru servicii de sanatate mintala, vor fi deschise astazi în Capitala, la Centrul…

- Elevi din Ucraina au vizitat Prefectura Județului Vrancea Prefectul județului Vrancea, Nicușor Halici, a primit ieri vizita unui grup de tineri romani din Cernauți. Astfel, reprezentantul Guvernului in Vrancea le-a oferit tinerilor ramași in Ucraina prilejul sa iasa din atmosfera impovaratoare generata…

- „Ce treaba are razboiul din Ucraina cu prețurile la roșii sau la caș ?”, au intrebat pensionarii vranceni, ieri, la ședința Comisiei pentru Persoane Varstnice de la Instituția Prefectului. Reprezentanții asociațiilor de pensionari din județ i-au spus prefectului Nicușor Halici ca sunt preocupați de…