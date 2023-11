Stiri pe aceeasi tema

- Incident pe o șosea din Vaslui, cu puțin timp in urma. Un autocar in care se aflau 40 de pasageri s-a rasturnat pe DN24, in peajma localitații Sarbi. A fost activat Planul rosu de interventie. Potrivit primelor informații, victimele au ieșit singure din autocar.

- A fost activat Planul Rosu de interventie, dupa ce un autocar cu 40 de persoane s-a rasturnat, duminica, 26 noiembrie, pe drumul E 581, in localitatea Sarbi, din județul Vaslui, in urma evenimentului patru persoane fiind ranite.

- Un autocar in care se aflau 40 de pasageri s-a rasturnat duminica, pe o șosea din județul Vaslui. A fost activat Planul rosu de interventie.Accidentul a avut loc pe DN24, in preajma localitații Sarbi. Potrivit primelor informații, victimele au ieșit singure din autocar. Citește și: A venit…

- Un autocar cu peste 80 de pasageri s-a rasturnat in localitatea Harșova, din județul Constanța. Autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție. In autovehicul se aflau 83 de cetațeni ucraineni, relateaza dobrogea.tv. Imediat dupa producerea accidentului autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție.…

- Un grav accident rutier a avut loc luni seara, in zona Hanul Morii din apropiere de Harșova, județul Constanța, a transmis ZIUA de CONSTANȚA. Autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie.

- Un autocar cu peste 80 de pasageri s-a rasturnat in localitatea Harșova, din județul Constanța. Autoritațile au activat Planul Roșu de intervenție. In autovehicul se aflau 83 de cetațeni ucraineni, relateaza dobrogea.tv. Autoritațile au activat Planul Roșu de Intervenție. „La data de 9 octombrie, in…

- Un autocar cu peste 80 de pasageri s-a rasturnat, luni seara, in zona Harsova din judetul Constanta, iar autoritatile au activat Planul Rosu de Interventie. Primele informatii aratau ca in autovehicul ar fi blocate cinci persoane. Echipajele de interventie au fost suplimentate, inclusiv cu unele din…

- Autoritatile din judetul Iasi au activat Planul Rosu de Interventie, vineri seara, dupa ce un autocar cu 30 de pasageri pasageri s-a rasturnat in afara soselei, la Targu Frumos. Soferul si cinci pasageri au avut nevoie de ingrijiri medicale, informeaza news.ro.ISU Iasi anunta, vineri seara, ca intervine…