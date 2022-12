Un autocar cu 35 de pasageri s-a răsturnat în Iași Un autocar cu 35 de persoane la bord, dintre care jumatate copii, s-a rasturnat in municipiul Pascani din judetul Iasi. 25 de persoane au ajuns la spital. Potrivit ISU Iasi, accidentul a avut loc in municipiul Pascani, unde un autocar cu 35 de persoane s-a rasturnat, apelul la 112 indicand ca 10 persoane au nevoie de ingrijiri medicale. Au intervenit trei echipaje de prim-ajutor, unul de terapie intensiva mobila, doua autospeciale pentru victime multiple, o autospeciala pentru stingere de apa si spuma si o autospeciala de descarcerare grea de la ISU, sase ambulante tip B si doua tip C de la SAJ..… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

