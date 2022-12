Stiri pe aceeasi tema

- Un autocar in care se aflau 33 de persoane s-a rasturnat in afara partii carosabile, sambata seara, la iesirea din localitatea Cuied catre localitatea Buteni, anunta ISU Arad. Conform sursei citate, s-a activat Planul rosu de interventie. Autocarul este rasturnat pe partea stanga la un metru adancime…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea Constanta au fost solicitati sa intervina vineri seara la o cisterna care s a rasturnat pe un drum judetean.Conform apelului 112, cisterna este incarcata cu GPL, si s a rasturnat intre Pestera si Medgidia. Intervine de la detasamentul…

- Vineri, un barbat de de circa 50 de ani a murit dupa ce un tractor s-a rasturnat peste el, intr-o zona impadurita din zona localitații Pata. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit la fața locului, insa, in ciuda eforturilor depuse de aceștia, barbatul a fost declarat decedat.…

- Evenimentul rutier s-a petrecut miercuri dimineața, pe sensul de mers catre municipiul Giurgiu.La fața locului s-au deplasat pompierii din cadrul Detașamentului Giurgiu cu o descarcerare, o autospeciala de stingere și o ambulanța SAJ.Șoferul tirului, cetațean strain, a fost gasit conștient și cooperant.…