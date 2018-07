Stiri pe aceeasi tema

- Reprezentantii ISU Gorj au anuntat, vineri, ca au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocar in care se aflau 33 de copii si 4 adulti. "Pana la sosirea echipajelor ISU, incendiul care se manifesta la compartimentul motor al autovehiculului, a fost lichidat…

- Vești proaste de la meteorologi! In acest weekend se intorc ploile, insoțite de descarcari electrice și intensificari ale vantului. ANM a emis cod galben de instabilitate atmosferica accentuata și cantitați de apa insemnate in intervalul 09 iunie, ora 18 – 10 iunie, ora 06, pentru județele Mehedinți,…

- Un accident grav s-a produs pe o sosea din Polonia, unde 43 de copii au fost victime intr-un impact teribil. Accidentul s-a produs dupa ce un camion a depasit pe linie dubla continua si a intrat intr-un autocar plin cu elevi de clasa a saptea care se intorceau dintr-o excursie. 43 de copii au fost […]…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi seara, doua noi atentionari de cod galben de averse si vant puternic pentru judetele Bihor, Arad, Olt, Valcea, Gorj si Dolj, valabile in urmatoarea ora. Potrivit meteorologilor, in intervalul orar 20:00 – 21:00, in judetele Bihor (localitatile:…

- Complexul Energetic Oltenia a acordat salariatilor prima de 100 de lei pentru fiecare copil aflat in intretinere. Compania are peste 13.000 de salariati, cei mai multi pe raza judetului Gorj, ceilalti fiind din Dolj, Mehedinti si Braila....

- Reprezentantii ALDE au prezentat rezultatele unui sondaj de opinie realizat in opt judete si sustin ca rezultatele sunt "bune si foarte buneldquo;, iar in unele regiuni, ALDE a egalat PNL.Sondajele au fost realizate in opt judete Arges, Dolj, Constanta, Giurgiu, Gorj, Olt, Prahova, Satu Mare si au masurat…