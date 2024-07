Stiri pe aceeasi tema

- Pe masura ce temperaturile au crescut in sudul Pakistanului, a crescut și numarul cadavrelor. Serviciul de ambulanța Edhi spune ca, de obicei, duce zilnic intre 30 și 40 de persoane la morga.

- Cel putin 11 persoane au murit, iar alte zeci au fost ranite intr-un incendiu de vegetatie care s-a extins din cauza unor rafale de vant la cinci sate, in sud-estul Turciei, in noaptea de joi spre vineri, si care a ucis sute de animale, relateaza AFP, preluata de News.ro.

- Cel putin doua persoane au fost ucise si 24 ranite sambata intr-un atac rusesc asupra unui hipermarket de produse de constructii din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, transmite France Presse, citata de Agerpres.

- Autobuzul cu etaj, care facea legatura intre capitala Lima si Ayacucho, a cazut, marți dimineața, intr-o prapastia adanca de o suta de metri din zona muntoasa in sud-estul Peru si a aterizat pe acoperisul sau, relateaza RFI, AFP și Agerpres. In autocar se aflau in momentul producerii accidentului aproximativ…

- Cel puțin opt persoane au murit și zeci au fost ranite, marți, intr-un accident de autobuz in Marion County, Florida, relateaza Sky News. Autoritațile au avertizat ca exista o „probabilitate mare” ca numarul morților sa creasca.

- Patru persoane au murit dupa ce un autobuz de pasageri a cazut vineri de pe un pod in raul Moika, in orașul rus Sankt Petersburg. Un autobuz a cazut de pe un pod in raul Moika din orasul Sankt Petersburg. Imaginile de pe camerele de supraveghere au surprins momentul in care autovehiculul circula haotic…

- Zeci de oameni au murit sau au disparut din cauza inundațiilor din sudul Braziliei. Numeroși locuitori au ramas blocați pe acoperișurile caselor din regiunea afectata și așteapta sa fie evacuați de autoritați. Oficialii locali au cerut ajutorul guvernului.

- Cel puțin cinci oameni au murit și 33 au fost raniți in China, dupa ce o tornada a facut ravagii, in apropiere de Hong Kong. Cerul s-a intunecat brusc in toiul zilei, o vijelie puternica a pornit, iar rafalele violente au inceput sa smulga acoperișuri. Tornada a lovit cu rafale de peste 250 de kilometri…