- La doar 36 de ani, viața pentru un jandarm din Oradea s-a sfarșit brusc in timp ce se afla la o nunta. Viorel venise alaturi de soție la petrecere, iar in timp ce se dansau și distrau, barbatului i s-a facut rau. Invitații au chemat de urgența salvarea, insa cadrele medicale au declarat decesul.

- Romania a pierdut cu 4-0 in fața Poloniei in calificarile pentru turneul final al „Billie Jean King Cup”. Horia Tecau, capitanul-nejucator al naționalei feminine, a analizat prestația jucatoarelor sale in cele doua zile de competiție. Eliminata de Polonia, Romania va disputa pe 11-12 noiembrie un baraj…

- Jaroslaw Kaczynski, liderul partidului de la putere din Polonia, a acuzat Rusia ca se afla in spatele tragediei aviatice de la Smolensk, in urma careia presedintele Lech Kaczynski, și mai mulți inalți demnitari polonezi au murit, in 2010. Acesta a dat asigurari ca va prezenta dovezi „foarte curand”,…

- Polonia regandește rolul gazelor naturale in tranziția sa de la energia pe baza de carbune, deoarece incearca sa evite dependența fața de combustibilii ruși, noteaza Euronews. Razboiul din Ucrina a obligat Uniunea Europeana sa incerce sa reduca dependența de combustibilii fosili din Rusia, care furnizeaza…

- Ucrainenii din Polonia vor putea converti bancnotele grivne in zloti polonezi de la mijlocul saptamanii viitoare, ca parte a unui program care implica banca centrala, a anuntat Banca Nationala a Poloniei, potrivit Reuters și news.ro.

- Intr-un moment de bucurie, copiii refugiați s-au jucat cu voluntarii de la un adapost de langa granița poloneza sambata. La adapostul din Rzeszow, cel mai mare oraș din provincia Subcarpatica a Poloniei, copiii refugiați s-au jucat cu jucariile donate intr-un centru amenajat intr-un supermarket. Adapostul…

- Dupa vizita vicepreședintelui SUA, Kamala Harris, la București sunt de așteptat o intensificare a prezenței militare americane in Romania, in special la nivelul poliției aeriene, și contribuții financiare importante atat pentru Romania, cat și Republica Moldova, a declarat la Digi24 Nadia Crișan, director…