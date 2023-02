Un autobuz in care se aflau mai mulți elevi a luat foc in mers, pe DN 76, in zona localitații Draganești. La momentul izbucnirii incendiului, in autovehicul se aflau 25 de persoane, dintre care 20 erau elevi. „Pana la sosirea forțelor de intervenție, cele 25 de persoane aflate in autobuz, 20 de elevi și 5 adulți, s-au autoevacuat. Nu exista nicio persoana ranita”, a transmis purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situații de Urgența Crișana – Bihor, locotenent colonel Camelia Roșca. Potrivit acesteia, incendiu l care se manifesta la compartimentul motor a fost stins in mai puțin de 5 minute.…