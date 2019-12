Stiri pe aceeasi tema

- Noua persoane si-au pierdut viata si trei au fost ranite in urma prabusirii, sambata noaptea, a unui avion de mici dimensiuni in statul Dakota de Sud din nordul SUA, informeaza duminica AFP si Reuters...

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit ultimului bilant disponibil, s-ar fi inregistrat cel putin 11 morti…

- Cel puțin 13 persoane au murit și alte 20 au fost ranite dupa ce un autobuz s-a ciocnit cu un camion în vestul Slovaciei, a anunțat poliția, citata de AFP. "Pot confirma moartea a 13 persoane, 20 sunt ranite, într-un accident în apropiere de Nitrianske Hrnciarovce, unde…

- Taifunul Hagibis, unul dintre cele mai puternice care au lovit vreodata Tokyo, a paralizat sambata capitala Japoniei, fortand milioane de oameni sa ramana in case si facand ca strazile sa fie goale. Doua persoane au murit, rauri s-au revarsat si s-au inregistrat daune semnificative, relateaza Reuters,…

- Cel putin cinci persoane au murit, iar altele au fost ranite dupa ce un bombardier din perioada celui de-al II-lea Razboi Mondial care efectua un zbor demonstrativ s-a prabusit in Statele Unite, afirma surse citate de presa americana.Avionul, un bombardier de tip B-17, un model utilizat in…

- Cel putin 20 de persoane, intre care si un bebelus, si-au pierdut viata si alte 100 au fost ranite in Indonezia, in urma unui seism cu magnitudinea 6,5 produs joi in Insulele Moluce, in estul tarii, a anuntat Agentia pentru gestionarea dezastrelor, precizand ca mii de persoane

- Cel putin 7 persoane au murit si alte 3 au fost ranite dupa ce, duminica, un avion de mici dimensiuni s-a prabusit deasupra unui cartier din orasul Popayan situat in sud-estul Columbiei, conform informatiilor furnizate de pompieri, transmite AFP. "Noua persoane se aflau la bordul avionului,…