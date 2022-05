Stiri pe aceeasi tema

- Primarul orașului, Antonio Nogales, a confirmat la scurt timp dupa accident ca persoanele care au murit sunt doi imigranți de naționalitate romana. Aceștia se indreptau spre Antequera pentru a lucra la recoltarea usturoiului, conform Diario de Sevilla.In jur de douazeci de persoane au fost ranite și…

- Doi romani au murit miercuri in Spania și alți 3 sunt grav raniți in urma unui accident rutier produs in sudul țarii. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Tragedie de proporții pe o șosea din Italia! Din nefericire, in urma unui impact de-a dreptul devastator, doi romani, in varsta de 25, respectiv 52 de ani, s-au stins din viața. Cei doi erau zidari și se intorceau acasa, de la munca. Alți doi romani au fost raniți in urma impactului devastator.

- Accidentul s-a petrecut sambata dupa-amiaza, in localitatea aradeana Sagu. Șoferul unei mașini cel mai probabil a pierdut controlul volanului si a intrat cu autoturismul direct intr-un pom de pe marginea drumului, potrivit Opinia Timișoarei.In urma impactului, mașina a luat foc, iar șoferul și pasagerul…

- Un baiat de 16 ani a murit in urma unui accident grav, care s-a produs luni seara, in jurul orei 22:10, in apropiere de localitatea Corlateni, raionul Rișcani.Potrivit poliției, victima era la volanul unui Mercedes și se deplasa spre Edinet.

- O femeie, de 72 de ani, din Timisoara, a murit, in noaptea de marti spre miercuri, dupa ce a lovit un scuar și s-a rasturnat cu mașina pe șosea. Martorii spun ca victima nu purta centura de siguranta si, in urma impactului violent, a fost aruncata din masina, informeaza Observatornews . Femeia circula…

- Accident tragic, marți seara, la Timișoara. O femeie, in varsta de 72 de ani, a condus un autoturism pe strada Divizia 9 Cavalerie, dinspre strada Aristide Demetriade, iar la intersecția cu strada Ion Roata a intrat in coliziune cu scoarul desparțitor al celor 4 benzi de deplasare și s-a rasturnat.…

- Un autobuz care transporta aproximativ 50 de cetateni ucraineni a iesit de pe sosea in Italia si s-a rasturnat.Un om a murit si sunt mai multi raniti, au anuntat duminica pompierii italieni pe Twitter. Accidentul a avut loc pe autostrada A14, intre Forli si Cesena, pe coasta de nord-est, precizeaza…