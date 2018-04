Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 27 aprilie - 2 mai vor fi suplimentate cu vagoane trenurile catre cele mai solicitate destinații, in special cele spre litoral si Valea Prahovei, anunta reprezentantii CFR Calatori. In plus, fata de trenurile existente in graficele de circulatie, vor fi asigurate legaturi cu trenuri directe din…

- O catastrofa feroviara a fost evitata in ultima clipa. Un tren de calatori si unul de marfa au fost aproape de a se lovi fontal, aseara, in apropiere de Arad. Din primele investigatii ale autoritatilor, reiese ca mecanicul marfarului nu a oprit la un semafor si a intrat pe aceeasi linie pe care venea…

- Elevii din Truseni vor fi transportati la scoala cu un autobuz nou. Vehiculul este o donatie din parte "Kaufland – Moldova" si a Fundatiei Filantropice Medico - Sociale "Angelus Moldova" catre administratia publica locala a municipiului Chisinau.

- Cel putin 19 pasageri au murit si alti cativa au fost raniti dupa ce un autobuz s-a prabusit intr-o prapastie in Manila, capitala filipineza, relateaza Reuters citand politia locala.

- Scene incredibile s-au derulat, duminica seara, intr-o intersectie aglomerata din Arad, unde sicriul in care era așezat un mort a cazut dintr-o mașina funerara. Vehiculul tocmai plecase de la semafor, cand, in mijlocul șoselei, chiar inaintea unei mașini de poliție, cadavrul unui barbat a alunecat afara…

- Sase persoane au fost ranite si transportate miercuri la Spitalul Judetean de Urgenta Galati dupa ce semiremorca unui TIR a lovit un autobuz cu calatori, a declarat sefului Politiei Rutiere Galati, Bogdan...

- Potrivit utilizatorului de Facebook Sorinel de la Plopeni, luni, in gara la Milova din judetul Arad, un calator a fost tarat afara din tren si batut cu bestialitate de controlor si de alti indivizi pentru ca… nu avea bilet! Acest caz incredibil trebuie sa ajunga rapid in lucru la Politie pentru ca acei…

- Scene șocante s-au petrecut, ieri, intr-o gara din vestul țarii. Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timișoara – Simeria, iar apoi batut de controlor și mai mulți calatori. Polițiștii din județul Arad au anunțat, astazi, ca au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe…