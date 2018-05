Un autobuz a luat foc şi a explodat în centrul Romei Autoritatea de transport locala Atac a indicat ca soferul si pasagerii au reusit sa paraseasca vehiculul, care s-a oprit in apropiere de celebra Fontana di Trevi, inainte ca flacarile sa cuprinda autobuzul. Nimeni nu a fost ranit si nu exista ipoteza vreunui act criminal. In 2017, circa 20 de autobuze din Roma au fost distruse sau avariate ca urmare a unor incendii. Media italiene pune incidenta mare de incendii printre mijloacele de transport in comun din Roma pe seama imbatranirii parcului auto si a intretinerii necorespunzatoare a vehiculelor. Societatea Atac, impovarata de… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

