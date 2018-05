Un autobuz a explodat în centrul Romei Un autobuz de pasageri a luat foc si a explodat marti in centrul Romei, degajand fum negru in centrul orasului, in al noualea caz de acest gen in acest an, informeaza Reuters.



Autoritatea de transport locala Atac a indicat ca soferul si pasagerii au reusit sa paraseasca vehiculul, care s-a oprit in apropiere de celebra Fontana di Trevi, inainte ca flacarile sa cuprinda autobuzul. Nimeni nu a fost ranit si nu exista ipoteza vreunui act criminal.



In 2017, circa 20 de autobuze din Roma au fost distruse sau avariate ca urmare a unor incendii.



