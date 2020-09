Stiri pe aceeasi tema

- Printr un comunicat de presa remis redactiei ZIUA de Constanta, Primaria municipiului Constanta readuce in atentia constantenilor un moment istoric in atletismul romanesc, un record mondial ce apartine unui constantean.Ilie Floroiu sarbatoreste astazi 42 de ani de la stabilirea recordului national de…

- Simona Halep s-a inscris la competiția de categorie International, unde va fi favorita principala Fostul lider mondial continua sa-și contureze revenirea in circuit, ea urmand sa joace in luna august la Palermo, 3-9 august, și la Praga, 10-17 august. Organizatorii competiției din Cehia au susținut miercuri…

- Fostul ciclist Alberto Contador a batut cu 2 minute 37 de secunde recordul lui Lachlan Morton. Multiplul campion a parcurs urcarea de 8.848 de metri in 7 ore, 27 de minute si 20 de secunde.Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 86: A inceput DICTATURA! Statul poate sa-ți ia…

- Desi este la al treilea mandat de deputat, Stativa nu si-a publicat nici pana acum CV-ul. Din putine surse publice, despre el aflam ca este un PSD-ist pur sange care s-a inrolat de mic in partid. In mandatul 2006 (a inlocuit un alt deputat) – 2008, a vorbit in Parliament 3 minute si 39 de secunde. In…

- Brigitte Pastrama nu iși gasește liniștea și pare ca toți cei care intervin in scandalul dintrea ea și fiul ei vor avea de suferit. Brigitte Patrama ii aduce acuzații grave fostului sau soț, Ovidiu Torj, cu care are, de asemenea, o fetița.

- Incidentul s-a petrecut in 12 iunie, in zona Calea Vitan. Baiatul a plecat in parc, insoțit de bunicul sau, pentru a se intalni cu cațiva prieteni pe care ii cunoscuse pe Facebook. Dupa doar cateva minute, a plecat de langa bunic impreuna cu grupul de adolescenti. "Erau simpli amici.…

- Cu o cruzime greu de perceput, un tata din județul Galați și-a maltratat bebelușul de șapte luni prin mușcaturi grave, asfixiere și batai care i-au provocat copilașului traumatism cranio-meningo-cerebral.

- 11 martie 1911. Aceasta data nu este inscrisa in carțile de istorie, dar in acea dimineața, francezii au dormit cu 9 minute și 21 de secunde mai mult. Aceasta falie spațio-temporala se bazeaza pe o realitate foarte concreta: Franța și-a aliniat in sfarșit ora dupa cea a meridianului Greenwich.