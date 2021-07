Un austriac, mușcat de șarpele vecinului în timp ce era pe vasul de toaletă Un barbat din Austria a fost mușcat de pitonul vecinului sau în timpului unei vizite matinale la toaleta, a spus poliția, relateaza Euronews.

Se pare ca reptila de 1,6 metri lungime scapase din apartamentul vecinului și s-ar fi strecurat prin canalizare pâna la casa urmatoare.

Victima, în vârsta de 65 de ani, &"a simțit o ciupitura în zona genitala&" la scurt timp dupa ce s-a așezat pe toaleta la casa sa din Graz, imediat dupa ora locala 06.00.

Apoi s-a uitat în toaleta și a descoperit pitonul reticulat albinos. Șarpele ar fi scapat neobservat din… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un politist din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta a agresat un barbat de 55 de ani, lovindu-l cu piciorul in cap. Victima a intrat in coma, iar vineri a murit. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe langa Tribunalul Constanta, un barbat in varsta de 26 de ani din…

- Doua eleve de la Liceul Alimentar din Timisoara au fost filmate cum umilesc o colega cu nevoi speciale, spre amuzamentul altor colegi care incurajeaza bullying-ul. In urma aparitiei imaginilor in spatiul public, Politia s-a autosesizat.

- Un roman a fost gasit plin de sange, in barul sau din orașul german Mannheim. Principalul suspect este un barbat in varsta de 34 de ani. Pana in prezent, individul nu a fost gasit. Un roman in varsta de 43 de ani a fost gasit plin de sange și cu rani la nivelul capului, in barul sau din orașul german…

- Pilotul inchiriase deltaplanul, iar acum politisti și reprezentantii Autoritatii Aeronautice au inceput cercetarile. Barbatul de 29 de ani este in stare stabila, potrivit Argeș știri. Incidentul a avut loc, sambata seara, in localitatea Topoloveni. Deltaplanul, pilotat de un barbat in varsta de 29 de…

- In data de 12.05.2021, in jurul orei 23:10, polițiștii Secției de Poliție Rurala Hațeg au fost sesizați despre faptul ca un barbat din comuna Rachitova a fost apelat pe telefonul fix de catre o persoana care a incercat inșelarea acestuia prin „metoda accidentul”. Echipa de intervenție care…

- Trei hoti au sugrumat marti o tanara mama in fata copilului ei de 11 luni dupa ce au patruns in casa acesteia dintr-o suburbie a Atenei si i-au legat sotul, a informat politia, potrivit Reuters. Hotii au fugit apoi cu bani si cu bijuterii. Victima, in varsta de 20 de ani, se nascuse in Grecia,…

- O tanara de 17 ani a fost gasita moarta, joi, in cladirea in care a funcționat baia publica din Ploiesti. Victima era cautata de polițiști, dupa ce mama ei ii anuntase disparitia. Dispariția fetei a fost anunțata la Poliția municipiului Ploiești miercuri, in jurul orei 18.30 de catre mama fetei. “IPJ…

- O tanara de 17 ani din Ploiești a fost gasita moarta. Victima era cautata de polițiști dupa ce miercuri dispariția ei fusese anunțata de mama ei. Criminaliștii ancheteaza cazul, informeaza Mediafax. Dispariția fetei a fost anunțata la Poliția municipiului Ploiești miercuri, in jurul orei 18:30.…