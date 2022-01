Un austriac drogat a fost prins la volan în Giurgiu Un tanar in varsta de 25 de ani, domiciliat in Austria, este cercetat penal dupa ce a fost depistat de politistii rutieri in timp ce conducea un autoturism pe raza municipiului Giurgiu, sub influenta substantelor psihoactive. "Politistii Biroului Rutier din cadrul IPJ Giurgiu au depistat in cadrul unui control in trafic desfasurat in noaptea de vineri spre sambata un barbat in varsta de 25 de ani, domiciliat in Austria, in timp ce conducea un autoturism pe soseaua Bucuresti din municipiul Giurgiu, aflandu-se sub influenta substantelor psihoactive. Conducatorul auto a fost testat cu aparatul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

