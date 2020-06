Stiri pe aceeasi tema

- Incidentul petrecut luni, 1 iunie, in suburbia Surry Hills, din Sydney, s-a incheiat in arestarea tanarului aborigen de 16 ani. Baiatul a fost eliberat și transportat ulterior la spital, a explicat serviciul de presa al Poliției din New South Wales, citat de BBC. Polițistul a fost suspendat și are ”sarcini…

- Eurodeputata Maria Grapini i-a adresat, la sfarșitul saptamanii trecute, o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban, atragandu-i atenția asupra faptului ca, in timp ce toata lumea incearca sa se...

- Patruzeci si cinci de jurnalisti din Constanta au trimis o scrisoare deschisa premierului Ludovic Orban, ministrului de Interne, Marcel Vela, ministrului Sanatatii, Nelu Tataru, Grupului de Comunicare Strategica si prefectului judetului Constanta, George Niculescu, prin care solicita o comunicare mai…

- Consilierul economic al premierului Ludovic Orban face precizari cu privire la prețul maștillor atat de necesare in aceste zile pentru protecția personalului medical, dar și pentru cetațeni. Precizarile sale vin in contextul in care sunt acuzații de corupție cu privire la prețul lor de achiziție.…

- Prin intermediul unei postari pe Facebook, Ionel Danca, seful Cancelariei premierului, a vorbit despre PFA urile si intreprinderile individuale care si au intrerupt activitatea. Deasemenea, a mentionat ca consultarile cu cei afectati economic de epidemia cu Coronavirus si vom veni cu noi reglementari…

- Aceasta stare declarata in mod oficial confera guvernului dreptul de a inchide orase sau regiuni si puterea de a impune restrictii de circulatie pe strazi. Guvernul poate dispune intrarea in carantina a cetatenilor, masuri pe care le-ar putea considera necesare pentru impiedicarea raspandirii coronavirusului,…

- Guvernul spaniol a anunțat sambata ca soția premierului Pedro Sanchez a fost testata pentru noul coronavirus, iar testul este pozitiv, scrie digi24.ro. „Testele facute in ultimele ore la Moncloa (reședința premierului - n.r.

- O comisie parlamentara britanica a declansat o ancheta asupra vacantei luxoase a premierului Boris Johnson in Caraibe, pentru a afla cine a platit-o, informeaza duminica presa britanica. Potrivit saptamanalului The Observer, comisia parlamentara a Camerei Comunelor insarcinata cu supravegherea…