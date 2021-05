Un australian a fost ucis de un rechin în timp ce făcea surf Un surfer de 50 de ani a murit dupa ce a fost atacat de un rechin, in largul coastei de est a Australiei, intr-o zona considerata a fi sigura pentru turisti. Oamenii care se aflau pe plaja au tras victima la mal si i-au acordat primul ajutor pana la sosirea medicilor, insa nu a putut fi salvata. Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

