- Autoritatile de la Beijing au respins si au calificat drept ”ridicol” studiul realizat de Harvard Medical School, potrivit caruia primele cazuri de COVID-19 ar fi putut aparea in Wuhan chiar la finalul verii trecute sau la inceputul toamnei, adica mult mai devreme decit se credea pina acum, potrivit…

- O judecatoare canadiana a decis miercuri ca procedura de extradare in Statele Unite vizand o responsabila a grupului chinez Huawei, la originea unei grave crize diplomatice intre Beijing si Ottawa, poate continua, transmite AFP. Acest anunt reprezinta o infrangere pentru directoarea financiara a gigantului…

- Departamentul de Comerț al Statelor Unite a anunțat vineri ca va adauga 33 de companii și alte instituții chineze pe lista neagra datorita încalcarii drepturilor omului și pentru a raspunde îngrijorarilor legate de dezvoltarea armelor de distrugere în masa și a altor activitați militare,…

- Prim ministrul australian, Scott Morrison, ceruse in prealabil o ancheta internationala care sa investigheze cauzele aparitiei pandemiei coronavirus si felul in care aceasta s-a raspandit in intreaga lume. Totul pe fondul acuzatiilor venite din tot mai multe state, in special cele din Uniunea…

- O baza de date de la o universitate chineza administrata de armata sugereaza ca țara asiatica ar avea cel puțin 640.000 de cazuri COVID-19. O cifra cu mult peste ceea ce a declarat oficial guvernul de la Beijing, care a raportat doar 80.000 de infecții cu coronavirus, scrie Nypost.comDatele statistice…

- Piata in aer liber de animale vii din Wuhan, in centrul Chinei, a jucat un rol in raspandirea noului coronavirus, insa este prea devreme sa se spuna in ce fel, a declarat vineri un reprezentant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza Reuters potrivit news.ro.”Piata a jucat un…

- Ministrul de externe australian, Marise Payne, a avertizat luni China sa nu incerce „constrangeri economice” pentru a bloca intentiile de anchetare a pandemiei de coronavirus, scrie Agerpres. Australia le-a cerut saptamana trecuta membrilor Organizatiei Mondiale a Sanatatii ( OMS ) sa sprijine o revizuire…