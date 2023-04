Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul teritorial Constanța au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a inculpatului P. N., auditor public extern in cadrul Curții de Conturi – Camera de Conturi Constanța și membru al autoritații de audit, pentru savarșirea…

- Fosta deputata PSD Andreea Cosma scapa de dosarul penal in care initial fusese condamnata la 4 ani de detentie efectiva ca urmare a deciziilor CCR privind prescriptia si a deciziei CCR privind presupusa componența nelegala a completurilor de 3 judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie in…

- Ionel Arsene, președintele PSD Neamț și președinte al CJ Neamț, a fost condamnat, vineri, definitiv de Curtea de Apel Brașov la 6 ani și 8 luni de inchisoare cu executare. In dosarul in care a fost condamnat, Arsene a fost acuzat ca ar fi luat bani pentru a interveni in 2013 la conducerea Agenției Naționale…

- O femeie din Ciorogarla, judetul Ilfov, a murit dupa ce impreuna cu sotul ei au fost injunghiati in casa. Fiul lor este cel care a anuntat crima la 112. Tatal acestuia a ajuns in stare grava la spital. Un atac ingrozitor a avut loc duminica seara in imediata apropiere a Capitalei. Doi soți din Ciorogarla…

- Vanessa Youness va fi eliberata din inchisoare, in urma unei decizii pronunțate, marți, de Curtea de Apel București. Potrivit minutei instanței, CAB a admis contestația in anulare formulata de Vanessa Youness impotriva deciziei Curții de Apel București care a condamnat-o, pe 27 mai anul trecut, la…