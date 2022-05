Stiri pe aceeasi tema

- Un ATV pe care se aflau doi copii s-a rasturnat duminica in zona rezervatiei naturale Rapa Rosie, langa Sebes. Potrivit ISU Alba, pentru a-i evacua pe raniți intervin mai mulți alpiniști, reprezentanți ai Salvamont și un elicopter SMURD. Ambii sunt conștienți, anunța echipajul trimis in cautarea si…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ISU Alba intervine duminica, 1 mai, pentru acordarea primului ajutor medical in municipiul Sebes, in zona Rapa Rosie. Conform primelor informatii, ar fi vorba despre un ATV rasturnat, iar doua persoane ar fi fost ranite. La fata locului au fost mobilizate mai…

- Accident rutier in judetul Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina in noaptea de luni spre marti in judetul Constanta.Este vorba despre un accident rutier la iesire din Murfatlar. Un autoturism s a rasturnat dupa miezul noptii. ...

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ,,Barbu Catargiu" al judetului Ialomita a fost anuntat, prin sistemul unic pentru apeluri de urgenta 112, in data de 20 aprilie a.c., in jurul orei 08.40, despre producerea unui accident rutier pe DN21A, Tandarei Baraganu.Potrivit ISU Ialomita, in accident a…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina duminica, 17 aprilie, in judetul Constanta.Conform primelor informatii, este vorba despre un accident rutier produs intre doua autoturisme, la iesire din localitatea Lumina, pe sensul de mers spre Sibioara. In urma impactului,…

- Accident rutier pe autostrada A4. Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina vineri in judetul Constanta.Potrivit primelor informatii, este vorba despre un accident rutier pe auotstrada A4, pe sensul de mers Ovidiu Constanta.Un tir s a rasturnat.La fata lucului…

- Un accident rutier s a produs sambata seara, 19 februarie, pe raza judetului Constanta.Astfel, potrivit informatiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", un autoturism s a rasturnat intre localitatile Movilita si Techirghiol. In urma impactului, o persoana a fost ranita.foto…

- Pompierii militari au fost solicitati sa intervina de urgenta joi seara, 10 februarie, in judetul Constanta.Conform primelor informatii frunizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea", este vorba despre un accident rutier urmat de incendiu, pe autostrada A2 Bucuresti Constanta, in zona…