- Cantecul „Bella Ciao” a rasunat miercuri dupa-amiaza din minaretele din Izmir in locul obisnuitei chemari la rugaciune, ca urmare a unui atac informatic, iar autoritatile ancheteaza cazul.

- Autoritatea de reglementare si supervizare bancara din Turcia (BRSA) a interzis creditorilor locali sa tranzactioneze lire turcesti cu Citibank, BNP Paribas si UBS AG, apreciind ca cele trei banci straine nu si-au indeplinit obligatiile fata de moneda turca, transmit Anadolu si Bloomberg.Decizia…

- Trei cadre didactice de la Gradinita „Raza de Soare” Targoviste au participat pe parcursul a patru zile,3-7 martie 202, in Izmir – Turcia, la cea de a cincea activitate transnationala de invatare/ predare/ formare din cadrul proiectului de schimb interscolar ERASMUS+, INCLUDE.NET: „Innovative ways to…