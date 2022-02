Un atac de mare anvergura din partea Rusiei este așteptat de NATO: Forta de reactie rapida, plasata in alerta Un atac de mare anvergura din partea Rusiei este așteptat de NATO: Forta de reactie rapida, plasata in alerta Jens Stoltenberg, secretarul general al Aliantei Nord-Atlantice, a anuntat marti, 22 februarie, ca NATO se asteapta la un atac de mare anvergura din partea Rusiei in Ucraina si a plasat in alerta forta sa de reactie […]