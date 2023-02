Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin o persoana a fost ranita in urma unui atac cu rachete rusești asupra regiunii ucrainene Harkov, a postat duminica pe Telegram Oleg Sinegubov, șeful administrației militare regionale din Harkov, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Politia ucraineana afirma ca a descoperit 25 de lagare de tortura dupa eliberarea de sub ocupatia rusa a zonei din jurul orasului Harkov, situat in estul Ucrainei, informeaza dpa, preluat de Agerpres. Ocupanții ruși au retinut si torturat civili in conditii inumane in aceste lagare, a scris luni, pe…

- Apararea antiaeriana ucraineana a reusit sa doboare toate cele 16 rachete rusesti care au vizat joi capitala Kiev, a anuntat seful administratiei militare a orasului, Serghei Popko, potrivit AFP, conform Agerpres.roSaisprezece rachete au fost reperate deasupra Kievului. Toate cele 16 rachete au fost…

- Orasul ucrainean Dnipro a fost tinta unui atac cu rachete rusesti in noaptea de luni spre marti, potrivit lui Valentynn Reznichenko, seful administratiei militare regionale din Dnipropetrovsk, citat de CNN, anunța news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- In satul Velyki Kopani, capturat temporar in regiunea Herson, invadatorii sunt in panica dupa ce grupul lor de rachete Grad MLRS a fost lovit, transmite Ukrinform. "Ocupantii sunt in mare panica in Velyki Kopani... A fost lovit un intreg cluster al lor Grad MLRS pe teritoriul pietei neterminate.…

- Fotografie cu impact emoțional, realizata pe front. Un copil a fost fotografiat in regiunea ucraineana Herson stand langa un proiectil doborat. A child from #Kherson . pic.twitter.com/VPB9P2oi08 — NEXTA (@nexta_tv) November 20, 2022 Peste 700 de cadavre au fost descoperite in zonele din regiunea Harkov,…

- Un atac masiv cu rachete al Rusiei asupra retelei electrice ucrainene a facut ca razboiul sa se extinda marti in tarile vecine, lovind Polonia, membra NATO, si taind electricitatea in mare parte din Moldova.

- Mariusz Gierszewski, reporterul postului polonez ZET Radio, care a scris inițial ca rachete rusești ratacite au lovit Polonia, a postat pe Twitter o actualizare potrivit careia ramașițele unei rachete doborate au lovit probabil estul Poloniei. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…