Stiri pe aceeasi tema

- Aeroportul internațional din Erbil, Irak, a fost atacat cu „drone armate”, a anunțat unitatea de lupta antiterorista din Kurdistanul irakian, insa nu a precizat daca au existat și victime. Aeroportul din Erbil se afla in apropierea consulatului SUA.

- Un atac cu "drone armate" a vizat sambata seara aeroportul international din Erbil, in apropierea consulatului Statelor Unite in acest oras din nordul Irakului, a anuntat unitatea de lupta antiterorista din Kurdistanul irakian, fara sa stie deocamdata daca s-au inregistrat victime, noteaza AFP.…

- Un al doilea cetatean roman, angajat al unei agentii NATO, a fost evacuat din Afganistan, in cursul noptii de joi spre vineri, de catre aeronava Fortelor Aeriene Romane, informeaza Ministerul Afacerilor Externe. Potrivit sursei citate, romanul se afla deja pe aeroportul international din Kabul, iar…

- Celula de criza interinstituționala, care a continuat sa activeze in regim permanent pentru asigurarea evacuarii cetațenilor romani care și-au manifestat opțiunea de a fi repatriați din Afganistan, informeaza ca un prim zbor la Kabul al aeronavei militare de transport romanești s-a desfașurat in bune…

- Premierul Florin Citu a informat, marti, ca 27 de cetateni romani aflati in prezent pe aeroportul international din Kabul urmeaza sa fie evacuati cu aeronava Fortelor Aeriene Romane care a plecat in cursul dupa-amiezii spre Afganistan si, totodata, se fac demersuri pentru recuperarea altor conationali…

- UPDATE ora 19:30 – Premierul Florin Citu a informat, marti, ca 27 de cetateni romani aflati in prezent pe aeroportul international din Kabul urmeaza sa fie evacuati cu aeronava Fortelor Aeriene Romane care a plecat in cursul dupa-amiezii spre Afganistan si, totodata, se fac demersuri pentru recuperarea…

- In Israel s-a incheiat joi un exercitiu militar international de operatori de drone, o premiera in aceasta tara la doua luni dupa campania militara purtata impotriva miscarii islamiste palestiniene Hamas in Gaza mai ales cu astfel de aparate pilotate de la distanta, transmite AFP. Timp de…

- Atacul, care a avut loc in jurul orei 19:30 GMT, nu a provocat victime si nici daune materiale, iar pompierii au controlat un inceput de incendiu, se arata in comunicat.Aeroportul din Erbil, unde se afla o baza militara a coalitiei internationale de combatere a gruparii jihadiste Stat Islamic, a fost…