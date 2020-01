Un atac coordonat de Soleimani era o chestiune de "zile" (Esper)

Atacul impotriva intereselor americane pe care generalul iranian Qassem Soleimani il pregatea in momentul in care a fost ucis de o drona americana era o chestiune de "zile", a asigurat marti seful Pentagonului, Mark Esper, citat de AFP. In timp ce evaluase in zilele precedente iminenta acestui atac in "zile, poate saptamani", ministrul american al apararii si-a clarificat afirmatia in cursul unei conferinte de presa. "Cred ca este mai corect sa vorbesc de zile, asta este este sigur", a spus el. Seful Pentagonului a asigurat totodata ca politica SUA in Irak nu s-a schimbat si ca trupele americane…