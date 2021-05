Serviciul de sanatate publica irlandez, HSE Ireland, a anunțat vineri ca a trebuit sa opreasca intregul sau sistem informatic din cauza unui atac cibernetic „major” prin inermediul unui „ransomware”. „Exista un cyberatac semnificati de tip ransomware asupra sistemelor informatice HSE. Ca masura de precauție, am inchis toate sistemele noastre informatice pentru a le proteja de acest […] The post Un atac cibernetic masiv oprește serviciul public de sanatate al Irlandei first appeared on Ziarul National .