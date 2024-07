Stiri pe aceeasi tema

- S-au implinit 30 de ani de cand a fost lansat celebrul film ”Forrest Gump”, iar Ambasada Statelor Unite la București s-a folosit de prilej pentru a transmite un mesaj referitor la pelicula regizorului Robert Zemeckis. Filmul a fost selectat pentru a face parte din Registrul Național de Film din Statele…

- Anul acesta sunt inscriși 160.467 de elevi de clasa a VIII-a, iar de la prima proba scrisa, cea de limba romana au lipsit 7069 de elevi, potrivit Ministerului Educației.Pentru al doilea an consecutiv, media claselor gimnaziale nu mai este luata in calcul pentru admiterea la liceu. Inscrierile pentru…

- Al doilea sistem de rachete Patriot din Romania, declarat gata de misiune la poligonul Capu Midia. In poligon ul de la Capu Midia, a fost pus in funcțiune vineri, 14 iunie, al doilea Sistem Patriot al Romaniei din cele patru pe care le-a primit țara noastra. Exercițiul NATO Ramstein Legacy24 a avut…

- Mihai Albu a anunțat prin intermediul unei postari pe Facebook ca a fost diagnosticat cu cancer de prostata. Creatorul de pantofi a fost și operat, iar acum e sub observația medicilor. In luna februarie a acestui an, Mihai Albu a ajuns la un spital privat din București, unde a fost supus unui control…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a anunțat lansarea in consultare publica a unei metodologii ce va reglementa modul in care școlile din Romania pot accesa fonduri pentru „Saptamana verde”, un program ce iși propune sa sprijine activitațile educaționale axate pe mediu. Anunțul a fost facut pe Facebook,…

- Un deținut a evadat marți dintr-o mașina cu care fusese adus din Spitalul Penitenciar Rahova, la o clinica medicala din Sectorul 2. Individul a fost condamnat la 18 ani de inchisoare pentru crima, dupa ce și-a ucis iubita, cetațean german, in 2017.Dupa ce a evadat, acesta ar fi luat o mașina de ocazie…

- Foto | Prima imagine cu deținutul evadat, prins la OradeaSTIRIPESURSE.RO va prezinta prima imagine de la capturarea deținutului care a evadat, marți, din București, in timp ce era dus la un control medical.

- Anunțul triumfal al lui Cristian Popescu Piedone ca Uniunea Sindicala SANITAS Bucuresti ii „sustine candidatura la functia de Primar General al Capitalei”, a fost contrazis rapid de liderul de sindicat, Viorel Hușanu.Acesta a precizat ca s-a intalnit cu Piedone, dar nu i-a promis nimic, cu atat mai…