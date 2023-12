Stiri pe aceeasi tema

- In luna martie a anului 2023, unul dintre astronauții aflați la Stația Spațiala Internaționala a pierdut o tomata in timpul activitaților de recoltare in spațiul cosmic. Surprinzator, opt luni mai tirziu, roșia a fost recuperata. Incidentul a avut loc in timpul distribuirii recoltei intre membrii echipajului,…

- NASA va pregati un astronaut indian pentru o calatorie catre Statia Spatiala Internationala incepand de anul viitor, a anuntat miercuri administratorul agentiei spatiale americane, Bill Nelson, pe fondul aprofundarii legaturilor spatiale dintre India si Statele Unite, transmite Reuters, potrivit Agerpres.…

- O geanta de scule scapata de astronauții NASA, in timpul unei ieșiri in spațiu pe Stația Spațiala Internaționala, este surprinzator de luminoasa și poate fi observata cu un binoclu pe orbita Pamintului, relateaza space.com. Astronauții NASA, Jasmin Moghbeli și Loral O’Hara, se aflau la prima lor ieșire…

- Un clip cu o astronauta care bea o ceașca de cafea pe Stația Spațiala Internaționala a devenit viral pe Facebook. Filmarea a adunat peste 1,6 milioane de vizualizari și mii de reacții pe Facebook. Femeia arata cum „invinge” condițiile din spațiu cu ajutorul unei cești speciale. Ceștile capilare sunt…

- Dupa un record de 371 de zile in spațiu, astronautul Frank Rubio a aterizat impreuna cu cei doi colegi cosmonauți in Kazahstan. In timpul misiunii sale - cel mai lung zbor spațial al unui astronaut NASA - Rubio a calatorit peste 157 de milioane de mile (250 de milioane de km) in jurul Pamantului.

- La mai bine de 10 ani dupa ce a devenit primul fost muncitor imigrant care a ajuns in spațiu in calitate de astronaut NASA, Jose Hernandez a atins o alta piatra de hotar in aceasta luna. Filmul despre drumul sau uimitor de la campiile din California la Stația Spațiala Internaționala a devenit cel mai…

- O fotografie cu capitala Romaniei vazuta din spațiu s-a viralizat pe rețelele sociale, dupa ce a fost distribuita de Ambasada Statelor Unite la București.„Bucureștiul pe timp de noapte, vazut de pe Stația Spațiala Internaționala”, a comentat Ambasada SUA fotografia in care Bucureștiul apare bine…