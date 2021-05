Stiri pe aceeasi tema

- NASA a facut recent un exercitiu pornind de la o idee ipotetica, aceea ca spre Pamant se indreapta un asteroid și mai sunt șase luni pana la impact. Acest scenariu i-a determinat pe oamenii de știința sa calculeze și sa inventarieze metode prin care Terra ar putea scapa de presupusul asteroid. Concluzia…

- Terra gazduieste circa 50 de miliarde de pasari, aproape de sase ori mai mult decat numarul oamenilor, potrivit unei estimari realizate de oameni de stiinta australieni si publicata in revista Proceedings of the US National Academy of Sciences. Potrivit DPA, o echipa condusa de William Cornwell de la…

- Oamenii de știința din intreaga lume au fost surprinși de un asteroid care se indrepta spre Pamant. A fost vorba doar de o simulare. Mai mulți specialiști de la companii americane și europene au participat la un fel de simulare organizata de NASA, in care s-au confruntat cu o situație ipotetica: un…

- Oamenii de stiinta au descoperit ceea ce ar putea fi cea mai mica gaura neagra din Calea Lactee si totodata cea mai apropiata gaura neagra de Sistemul Solar. Potrivit Reuters, astronomii sunt de parere ca aceasta gaura neagra are aproximativ 3 mase solare si face parte dintr-un sistem binar, denumit…

- NASA a inregistrat unul dintre cele mai mari succese recente in explorarea spațiului cosmic. Luni, 19 aprilie, pe Marte, Ingenuity a devenit prima aeronava motorizata care a realizat un zbor controlat pe o alta planeta. Dumitru Prunariu, singurul roman care a ajuns in spațiu, și Alexandru Mironov, jurnalist…

- Cel mai mare asteroid, care va trece in 2021 prin apropierea Terrei, se va apropia cel mai mult de planeta noastra duminica dupa-amiaza, oferind astronomilor o oportunitate rara de a arunca o privire catre aceasta relicva din perioada formarii Sistemului Solar, relateaza AFP. Asteroidul…

- Cel mai mare asteroid, care se preconizeaza ca va trece pe langa pe planeta noastra in anul 2021, se va apropia cel mai mult pe 21 martie, oferind astronomilor o oportunitate rara de a arunca o privire catre aceasta relicva din perioada formarii Sistemului Solar, conform NASA. Asteroidul se…

- Cel mai mare asteroid, care se preconizeaza ca va trece pe langa pe planeta noastra in anul 2021, se va apropia cel mai mult pe 21 martie, oferind astronomilor o oportunitate rara de a arunca o privire catre aceasta relicva din perioada formarii Sistemului Solar, conform NASA. Asteroidul se va apropia…