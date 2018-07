Stiri pe aceeasi tema

- „Acum 199 de ani (29 iunie 1819) s-a nascut la Bucuresti, intr-o familie de boierinasi din Balcesti, Vilcea, Nicolae Balcescu, cea mai proeminenta figura a militantismului si (impreuna cu tacticosul Kogalniceanu) a istoriografiei noastre pasoptiste, pe care a insuflețit-o cu talent de prozator și profetism…

- Viața marilor scriitori este intotdeauna o adevarata sursa de... romane. Foarte bine scrise, de insuși Marele Creator. Au de toate: suspans, iubire și puțina drama. Cum e aceasta fascinanta poveste a muzei...

- Descoperirea, publicata recent in revista Science, schimba intelegerea noastra cu privire la mecanismul de baza al fotosintezei si poate rescrie manualele. De asemenea, modifica felul in care cautam viata extraterestra si furnizeaza indicii...

- Omul de afaceri Ovidiu Tender a declarat luni, la Instanta suprema, ca a organizat o cina cu ambasadorii Olandei si Israelului, unde le-a spus acestora ca Alina Bica, care a participat si ea la intalnire, este "o fata de perspectiva" si are nevoie de sustinere internationala.

- Iulia Vantur are un program foarte interesant in India, acolo unde s-a stabilit de ceva vreme. Iulia Vantur a facut cariera in Romania in calitate de prezentatoare de televiziune. De cațiva ani, senzuala vedeta s-a stabilit in India, țara iubitului ei, starul bollywoodian Salman Khan . In India, fostei…

- Un incident extrem de grav a avut loc sambata dimineata, la intrarea in localitatea Aldeni (comuna Cernatesti, judetul Buzau). Albinele dintr-o stupina au devenit extrem de agresive si au intepat trei persoane, dintre care doua au decedat si a treia a intrat in soc anafilactic.

- Meghan Markle, actrița care se va casatori cu Prințul Harry pe 19 mai, este in centrul atenției in aceasta perioada, iar mama ei a dezvaluit cateva detalii despre cea care av deveni in curand prințesa.