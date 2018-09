Stiri pe aceeasi tema

- Sam Patten, un consultat politic republican cu legaturi cu Cambridge Analytica si cu Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a lui Donald Trump, a pledat vinovat la acuzatia de lobby ilegal in favoarea unor politicieni prorusi din Ucraina, inclusiv prin plata unei sume de bani de la acestia…

- Calin Popescu Tariceanu spune ca Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, s-a informat despre situația din Romania inainte de a transmite scrisoarea autoritaților romane și a facut acest demers in cunoștința de cauza, scrie Mediafax.

- Fostul sef al campaniei electorale a lui Donald Trump, Paul Manafort, a fost declarat marti vinovat de opt infractiuni legate de fraude bancare si fiscale, transmite Reuters. Juratii au anuntat ca nu pot ajunge la un consens asupra altor 10 capete de acuzare. Judecatorul T. S. Ellis a invalidat…

- Procesul care il privește pe Paul Manafort, șeful de campanie a lui Donald Trump in timpul alegerilor din 2016, va incepe saptamana aceasta și se așteapta sa clarifice modul in care milioane de dolari proveniți de la companii din Ucraina au ajuns in conturile sale bancare, anunța The Independent,…

- Este doua zi a summit-ului NATO de la Bruxelles. Miercuri a fost o atmosfera tensionata, pentru ca președintele american Donald Trump a reproșat unor aliați ca nu platesc contribuția la care s-au angajat, 2% din PIB.

- Paul Manafort, fostul director al echipei de campanie a presedintelui SUA Donald Trump, a fost plasat in arest preventiv intr-un dosar privind activitatile de lobby politic desfasurate in Ucraina, informeaza CNN.

