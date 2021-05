Stiri pe aceeasi tema

- Un asociat al fostului lider al gruparii teroriste Stat Islamic, Abu Bakr al-Baghdadi, a fost arestat în Istanbul, în Turcia, au relatat duminica doua portaluri de stiri locale, potrivit dpa și Agerpres.Barbatul a fost retinut vineri în cartierul Atasehir din Istanbul, au relatat…

- Parchetele din Istanbul si Izmir au ordonat arestarea a 532 de persoane, printre care 459 de militari, sub acuzatia ca au legaturi cu predicatorul Fethullah Gulen, aflat in exil in Statele Unite, informeaza agentia de presa Anadolu, preluata de Reuters.

- 78 de persoane s-au ales cu mandate de arestare pe numele lor, din cauza unor presupuse legaturi cu o platforma de tranzactionare a criptomonedelor, al carei fondator a fugit din tara cu aproape doua miliarde de dolari, suma ce provine din activele investitorilor, a anuntat vineri agentia de presa Anadolu,…

- Talibanii au declarat luni ca inca nu s-au decis daca sa participe sau nu la conferinta internationala de la Istanbul, propusa de Washington pentru relansarea negocierilor de pace aflate in impas intre Kabul si insurgentii afgani, potrivit AFP. "Nu putem sa participam la aceasta conferinta…

- Presa din Olanda critica evoluția elevilor lui Frank de Boer (50 de ani) din infrangerea cu Turcia, scor 2-4, acuzand alegerile selecționerului și intoarcerea la vremurile negre cu Hiddink. Olanda chiar și-a respectat noua titulatura de Țarile de Jos la startul in preliminariile CM 2022. Are deja complex…

- Agenti ai serviciilor de informatii turce au capturat un lider important al militiilor kurde siriene Unitatile de protectie a poporului (YPG), care sunt sustinute de tari occidentale, transmite luni AFP, potrivit AGERPRES. Potrivit agentiei de presa turce Anadolu, Ibrahim Babat, prezentat…

- Un tribunal din Istanbul a condamnat la închisoare trei angajati ai unei companii aeriene pentru rolul jucat în facilitarea fugii din Japonia a lui Carlos Ghosn, fostul sef al Renault-Nissan, acuzat de fraude masive, relateaza dpa și Euronews, potrivit Agerpres.Doi piloti si un director…