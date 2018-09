Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din judetul Dambovita au dispus, intr-o sedinta extraordinara a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, instituirea in localitatea Lucieni a unor filtre permanente in vederea...

- In dimineața zilei de 16 septembrie a.c., in contextul confirmarii pestei porcine africane intr-o gospodarie individuala de pe raza localitații Lucieni, a avut loc o ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, ocazie cu care au fost stabilite o serie de masuri in vederea…

- La data de 16 septembrie a.c., polițiștii au fost sesizați ca la domiciliul unui barbat din Lucieni a fost confirmat Post-ul LUCIENI: Dosar penal pe numele unui asistent veterinar care a tratat porcii bolnavi, fara drept de a profesa apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un fost asistent medical veterinar din Dambovita este cercetat penal dupa ce a dat medicamente si a operat porci din focarul de gripa porcina africana confirmat in comuna Lucieni, acesta fiind acuzat de exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati.

- Institutul de Diagnostic si Sanatate Animala Bucuresti a confirmat aparitia virusului pestei porcine africane la un porc dintr-o gospodarie din comuna Lucieni, satul Lucieni, judetul Dambovita, arata un comunicat transmis duminica de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara - ANSVSA.

- Centrul Local de combatere a bolilor din judetul Dambovita s-a intrunit, duminica, dupa confirmarea pestei porcine in judet si a stabilit o serie de masuri, printre care stabilirea unei zone de protectie pe o raza de 3 km de la focar. Pesta a fost confirmata intr-o gospodarie din localitatea…

- Peste 650 de cazuri de pesta porcina africana au fost confirmate in Romania, de la inceputul acestui an, majoritatea in gospodariile populatiei. Autoritatea Nationala Sanitar-Veterinara precizeaza ca epidemia evolueaza diferit in doua zone geografice ale tarii. Cea mai afectata de raspandirea virusului…

- Probleme tot mai mari cu pesta porcina africana. Vecinii se apara de boala care poate veni din Romania, iar politicienii si opinia publica s-au revoltat dupa ce ministrul Agriculturii a comparat sacrificarea porcilor din zonele de carantina cu Holocaustul.