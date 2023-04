Un asistent medical din Oradea ar fi violat o pacientă chiar în noaptea de Florii Acuzații grave la adresa unui asistent medical din Oradea! Barbatul este acuzat ca ar fi violat o pacienta, in varsta de 18 ani, chiar in nopatea de Florii. Pacienta relateaza ca incidentul ar fi avut loc in noaptea de Florii, cand asistentul in varsta de 52 de ani, de la una dintre secțiile de Psihiatrie ale Spitalului Județean din Oradea a intrat la ea in salon. Incidentul ar fi avut loc in cursul serii, cand pacienta ar fi ramas singura in salon. A doua zi, la amiaza, tanara și-a sunat parinții și le-a spus ca a fost violata. Incidentul a ajuns și in atenția conducerii unitații medicale care… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O pacienta, de 70 de ani, a murit in condiții neclare la Spitalul Clinic de Psihiatrie din orașul Codru. Cazul a fost inregistrat, ieri, la fața locului fiind chemata poliția.Potrivit oamenilor legii, femeia s-a stins in salonul in care era internata.

- In aceasta dimineața, o femeie de 35 de ani din Singeorz-Bai a fost injunghiata de fostul soț in zona gatului. Atacul a avut loc in plina strada, autorul fiind chiar fostul soț al femeii. Se pare ca barbatul inca nu a fost gasit. In aceasta dimineața, cu puțin timp inainte de ora 07:00, o femeie de…

- O fetita a ajuns la spital cu arsuri pe fata si torace dupa ce o țeava de apa calda s-a spart in timpul orelor. Inspectoratul Scolar din Hunedoara a demarat o ancheta pentru a afla cu exactitate ce s-a intamplat. La momentul producerii incidentului, copii se aflau in sala si se jucau in grup. La un…

- Militarul, Marian Pascu, in varsta de 43 de ani a fost gasit fara suflare in cursul zilei de ieri la baza militara NATO de la Mihail Kogalniceanu din Constanța. Militarul a lasat in urma o soție indurerata și un copil in varsta de numai 12 ani. Militarul , Marian Pascu in varsta de 43 de ani a fost…

- Un barbat de 57 de ani, care lucra ca agent de securitate la un șantier din localitatea ilfoveana Balotești a fost gasit mort, luni dimineata, 13 februarie, de catre colegii sai. Aceștia au alertat polițiștii, care fac cercetari, potrivit unui comunicat al IPJ Ilfov, citat de News.ro. Potrivit IPJ Ilfov,…

- Un barbat a decedat dupa ce a cazut in gol de la etajul 6 al Institutului de Medicina Urgenta. Cazul a avut loc duminica, 22 ianuarie, transmite Deschide.md . Ajunși la fața locului, oamenii legii au stabilit ca persoana cazuta de la inalțime este un barbat in varsta de 68 de ani. „La examinarea de…