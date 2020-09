Barbatul de 34 de ani s-a mutat in mașina personala dupa ce a fost confirmat cu coronavirus, potrivit Digi24. El spune ca a sunat la DSP București, de unde i s-a spus ca va fi contactat, insa nu l-a mai cautat nimeni. Mihail Popescu este asistent medical și a povestit pentru Digi24 ca sambata dimineața s-a trezit fara gust și fara miros. El a anunțat la serviciu ca are simptome de COVID-19 și a facut testul care a ieșit pozitiv.„Am decis in drum spre munca sa nu mai merg in casa. Mi-a ieșit rezultatul pozitiv. Soția este operata pe inima acum un an și jumatate și parca n-aș vrea sa se imbolnaveasca…