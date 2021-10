Stiri pe aceeasi tema

- Un asistent medical din statul Texas a fost gasit vinovat de uciderea a patru pacienți, dupa ce le-a injectat aer in timp ce se recuperau in urma unor operații la inima, informeaza BBC.William Davis, in varsta de 37 de ani, risca acum pedeapsa cu moartea.

