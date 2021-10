Avocații asistentului medical William George Davis au argumentat ca spitalul Trinity Mother din orașul Tyler, SUA, incearca sa il scoata drept țap ispașitor pentru moartea pacienților, bazandu-se pe marturia depusa de doctorul John Schnell, un medic de terapie intensiva și profesor la Universitatea de Medicina din Texas, informeaza Insider , citat de HotNews.ro . In schimb, procurorii l-au descris pe William George Davis ca fiind un criminal in serie. „S-a dovedit ca un spital este locul perfect in care un criminal in serie se poate ascunde”, le-a spus juraților procurorul Jacob Putman. Procurorii…